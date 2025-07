Receita paga R$ 10 bilhões em restituições no 3º lote do IR 2025

A Receita Federal pagará, nesta quinta-feira (31), R$ 10 bilhões no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 a 7,2 milhões de contribuintes. A consulta para saber se está na lista foi aberta na quinta (24) e pode ser feita no site Consultar Restituição, neste link.

É preciso informar CPF do contribuinte, data de nascimento e ano de exercício, que é 2025. Entram no lote contribuintes que entregaram a declaração até o dia 16 de julho ou saíram da malha fina de anos anteriores. Este lote é o primeiro a contemplar contribuintes não prioritários.

Ainda há dois lotes oficiais, a serem pagos em agosto e setembro. Do total, R$ 557,8 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal, divididos da seguinte forma:

- 15.988 idosos acima de 80 anos

- 83.575 contribuintes entre 60 e 79 anos

- 11.298 para quem tem alguma deficiência física ou mental ou doença grave

- 35.315 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além disso, serão pagas 6,3 milhões de restituições a quem fez a declaração pré-preenchida do IR ou escolheu receber a restituição por Pix. O lote pagará ainda 756 mil restituições a contribuintes não prioritários.

A Receita disponibiliza o aplicativo para tablets e celulares. No celular, o fisco costuma enviar um push informando ao contribuinte que a restituição foi liberada assim que a consulta é aberta.



COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO DO IR?

- Entre no site de consulta da restituição (restituicao.receita.fazenda.gov.br)

- Informe CPF, data de nascimento e selecione 2025 em "Exercício"

- Clique em "Sou humano" e, depois, em "Consultar"

- Em seguida, o programa informa se você está na lista de restituição

O pagamento é feito na conta bancária indicada ao declarar ou por meio do Pix, se foi essa opção e se a chave é o CPF do contribuinte.

Caso a restituição não seja liberada, é possível reagendar o crédito no Banco do Brasil em até um ano, no site (bb.com.br/irpf) ou na central de relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Haverá ainda mais dois lotes regulares neste ano, com pagamento no final de agosto e setembro.



VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2025

Lote - Data de pagamento

1º lote - 30 de maio - já pago

2º lote - 30 de junho - já pago

3º lote - 31 de julho

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro