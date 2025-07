Dia dos Pais deve movimentar R$192 milhões na economia de Porto Alegre

As roupas lideram a lista de desejos neste Dia dos Pais, que deve movimentar cerca de R$192 milhões da economia porto-alegrense. A estimativa é do Núcleo de Pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas). De acordo com o levantamento, o ticket médio do presente deve ficar em R$ 250,00.

Os itens de vestuário lideram com boa folga o ranking de interesse dos pais. Estão 30% à frente dos calçados, que ocupam a segunda posição com 12% das citações. Na sequência, aparecem cosméticos e produtos de higiene (9,3%), bebidas (6,98%) e eletrônicos (3,88%). Refeições, como almoços e jantares especiais, também aparecem na lista.

Quando se trata das intenções de compra, as roupas continuam na liderança, com 35,1% das menções. O segundo lugar, contudo, muda. Desta vez, fica nas mãos dos cosméticos, itens de perfumaria e produtos de higiene, com 14,2%. Em seguida, aparecem os calçados (9,7%) e as bebidas (7,5%).

E, engana-se quem pensa que os presentes são endereçados somente aos pais. Embora ainda sejam os principais destinatários, com 47,13% das citações, eles concorrem com os sogros e os avôs, que detêm, respectivamente, 5,33% e 3,07% das citações. Em 2024, o percentual para os pais era de 55,8%. Os sogros, por sua vez, ficavam apenas com 2,8%, e os avôs com 1,5%.

Na hora de escolher o local de compra, o comércio local será priorizado pela maioria dos consumidores. Para o presidente do Sindilojas, Arcione Piva, essa preferência, que é fortemente incentivada pelo sindicato, tem prevalecido desde o final da pandemia de Covid-19.

“Comprar do comércio local é muito importante. Isso gera emprego e renda, assim como faz com que dinheiro fique aqui e possa ser investido aqui. Tem muitos benefícios. Por isso, a gente tem feito campanhas para valorizar o que é nosso”, explica Piva.

Devem, contudo, ser percebidas algumas mudanças no comportamento dos compradores. As lojas de rua, que vinham liderando a lista de preferências, aparecem em segundo lugar neste ano, com cerca de 35% das menções, seguidas pelo e-commerce, com apenas 12,8%. Já o topo da lista fica com as lojas de shopping, citadas por quase 40% dos respondentes.

Para o presidente do Sindilojas, o resultado reflete uma tendência nacional. “Os valores maiores normalmente são adquiridos de forma presencial em lojas físicas. Isso é o comportamento do Brasil inteiro, que ainda continua sendo um país essencialmente de compra presencial”, afirma.

Quando se trata das lojas físicas, entre os diferenciais mais atrativos, destacam-se os benefícios, com cerca de 16% das menções. Deixar o cliente à vontade para escolher o presente (14,48%) e oferecer brindes (12,30%) aparecem na sequência.

Já para quem compra pela internet, o site da loja é a plataforma favorita neste Dia dos Pais, com aproximadamente 45% das menções. Os aplicativos das lojas aparecem em seguida, com cerca de 40%.

O levantamento do Sindilojas aponta ainda que a semana anterior ao Dia dos Pais será a de maior movimento no comércio. Entretanto, quase 21% dos entrevistados devem deixar as compras para a véspera.

Quanto às formas de pagamento, devem ser priorizados o cartão de crédito parcelado (25,9%) e o cartão de débito à vista (23,5%). Na sequência, aparecem o dinheiro (20,86%) e o PIX (18,23%).

Estimativa é positiva para o comércio porto-alegrense

De modo geral, Piva destaca que o levantamento é bastante positivo. Embora o montante de R$192 milhões movimentados na economia de Porto Alegre seja inferior ao de 2024, o número continua “impactante”.

“No ano passado, houve um apelo muito forte para fazer compras para o Dia dos Pais, por não termos tido Dia das Mães e nem o Dia dos Namorados em função das enchentes de maio. Foi um apelo emocional de reunir a família, de se reencontrar”, aponta o presidente.

Além das compras terem sido distribuídas entre outras datas, as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos também parecem ter impactado o comportamento dos consumidores. “Fizemos a pesquisa exatamente no momento em que o tarifaço foi divulgado. Isso deixou algumas pessoas com certa preocupação. Ficaram retraídas ao dizer que iam fazer compras”, completa Piva.