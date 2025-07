Inverno gaúcho será divulgado durante Meeting Brasil Mercosul

Com um investimento de R$ 40 milhões, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) realiza a promoção do inverno gaúcho no Mercosul. A iniciativa visa reposicionar o Estado como destino turístico seguro, atrativo e preparado, especialmente após os impactos das enchentes de 2024. Parte estratégica dessa ação será a participação no evento internacional Meeting Brasil Mercosul, que ocorre entre os dias 4 e 13 de agosto em cinco países: Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Colômbia.

A campanha, que envolve a criação e veiculação de conteúdos por agências especializadas, será apresentada ao mercado internacional durante o evento, com foco na valorização dos atrativos do inverno gaúcho - como a Serra, os Vales, a Capital, o Litoral e a Fronteira. O objetivo é reconectar o público com a identidade acolhedora, segura e resiliente do Estado, além de impulsionar a retomada do fluxo turístico. Desde a primeira edição, o governo do Estado participa do Meeting Brasil Mercosul como parte da estratégia de promoção do Destino Gaúcho nos principais mercados emissores de turistas do continente. Neste ano, a Setur oferecerá mesas de atendimento nas rodadas de negócios para as operadoras Brocker e Giordani Turismo - selecionadas com base em critérios técnicos do Sebrae RS - que irão comercializar novos roteiros e produtos turísticos diretamente com operadores locais.

A comitiva gaúcha terá agendas específicas com embaixadas dos países visitados, em articulação com o Comitê Visit Brasil. A proposta é planejar futuras capacitações, famtours e press trips no território gaúcho, fortalecendo a presença do Rio Grande do Sul no mercado internacional. Entre as atividades previstas estão encontros exclusivos com grandes operadoras de turismo, capacitações sobre o Destino Gaúcho para profissionais convidados e rodadas de negócios com agentes de viagem. A participação no Meeting Brasil também garante visibilidade na FIT Buenos Aires, uma das maiores feiras de turismo da América do Sul.

Turistas sul-americanos são foco da promoção internacional do inverno gaúcho

No Rio Grande do Sul, os países sul-americanos representaram 99% das chegadas internacionais no primeiro semestre de 2025, totalizando 1.196.131 turistas. A Argentina foi responsável por 982.333 visitantes, seguida pelo Uruguai (194.833), com destaque também para Paraguai, Chile, Peru e Colômbia. O Chile se destacou como o país com maior crescimento anual nas intenções de compra de passagens para o Rio Grande do Sul, com alta de 146,8%.

Desde a retomada dos voos internacionais em 19 de dezembro de 2024, o volume de passagens aéreas emitidas dos países da América do Sul para o RS cresceu 89,1%. Considerando apenas o período até 30 de abril - antes dos impactos das enchentes - o crescimento foi de 7,8%. A comercialização de passagens por meio de agências e operadoras também apresentou crescimento expressivo: 94,5% desde dezembro, com destaque para agências online (+146,5%) e agências convencionais voltadas ao turismo de lazer (+60,8%) - público-alvo das ações previstas no Meeting Brasil Mercosul.

Outro eixo prioritário da campanha é a valorização da estrutura logística e de conectividade do Estado, destacando a malha aérea em expansão, os voos diretos disponíveis e a recuperação gradual das rodovias. Em apenas 300 km de território, a Setur destaca que o Rio Grande do Sul oferece uma infraestruturas turística completa e diversificada do Brasil - com enoturismo premiado, cidades de natureza exuberante, eventos culturais de alto padrão e um polo de entretenimento consolidado.