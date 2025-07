Ibovespa interrompe série negativa com alta de 0,45%, aos 132,7 mil pontos

Em dia de agenda de indicadores discreta, o Ibovespa, embora com giro ainda enfraquecido, conseguiu quebrar uma sequência negativa de três sessões que o colocou, ontem, no menor nível de fechamento desde 22 de abril. Contudo, a perda de força em parte das blue chips à exceção de Petrobras (ON 1,63%, PN 1,31%) limitou os ganhos do índice em direção ao fechamento.

Ao fim do dia, a B3 marcava 132.725,68 pontos, em alta de 0,45%, com giro a R$ 16,5 bilhões. Na semana, ainda cede 0,60% e, no mês, recua 4,41% - no ano, sobe 10,34%.

Na ponta ganhadora do Ibovespa netsa terça, destaque para um dos papéis mais afetados pelas sobretaxas dos EUA, Embraer, pela exposição da fabricante de aviões ao mercado americano. Hoje, as ações da empresa subiram 3,76%, à frente de Direcional ( 3,10%), Brava ( 2,74%) e Vivara ( 2,72%). Com o petróleo em alta de mais de 3% em Londres e Nova York, Petrobras foi o destaque do dia entre as ações de primeira linha. Vale ON, por outro lado, cedeu 0,62%.

Do lado negativo do índice, Magazine Luiza (-2,79%), Pão de Açúcar (-1,99%), Raízen (-1,39%) e Auren (-1,07%). Entre os maiores bancos, o dia era de recuperação bem distribuída, mas o sinal no fechamento foi misto, com variações entre -0,19% (Bradesco PN) e 0,58% (Itaú PN), o que contribuiu para a perda de ímpeto do Ibovespa no encerramento da sessão.

Apesar da falta de um acordo comercial entre EUA e Brasil, o mercado de câmbio passa por um movimento de ajuste nesta terça, com o real tendo a segunda melhor performance entre as principais divisas emergentes e de exportadores de commodities. Na sessão, o dólar à vista fechou em queda de 0,36%, a R$ 5,5695.