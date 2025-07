Simecs lança terceira edição da Electric Move Brasil

A terceira edição da Electric Move Brasil terá substanciais mudanças em relação aos eventos anteriores, realizados em 2023 e 2024. A principal está no comando, que passa a ser do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs). À frente da feira, a entidade quer ampliar o foco inicial da mobilidade elétrica com o acréscimo dos temas descarbonização e transição energéticas.

"Estamos adequando a feira às prioridades do Simecs, que ainda incluem inteligência artificial e educação. Por isso, faz sentido a decisão de assumirmos protagonismo na realização do evento", explicou o presidente Ubiratã Rezler durante o encontro para o lançamento da Electric Move.

Com o slogan "Energia que acelera o futuro", a feira deve dobrar de tamanho em relação às edições anteriores. O objetivo é alcançar em torno de 7,5 mil metros quadrados de exposição comercial e institucional, ocupando integralmente o Centro do Eventos e parte do pavilhão 1 do Parque da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, no período de 6 a 8 de novembro.

A realização da Electric Move também simboliza uma nova fase para o Simecs, que, ao assumir a organização de um evento desse porte, amplia seu protagonismo em pautas estratégicas da indústria do futuro.

"Nos últimos seis a sete anos, o sindicato tem construído uma estratégia diferente, se tornando mais efetivo e presente em questões cruciais da comunidade e do setor, colocando em evidência temas relevantes, como é a jornada da descarbonização e a transição energética", pontuou. Assinalou que a decisão de assumir a feira foi coletiva, com envolvimento dos vice-presidentes e mais integrantes da diretoria.

Para Rezler, a feira será um marco na atuação da entidade em iniciativas de descarbonização. Destacou que, em 2023, o Simecs realizou, de forma pioneira, um primeiro estudo sobre a emissão de gases de efeito estufa. Recentemente, finalizou o projeto de ESG para micro e pequenas empresas da Serra Gaúcha, com recursos captados, em 2024, por meio do edital Procompi, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado, Confederação Nacional da Indústria e Sebrae.

A ação contou com 14 indústrias e promoveu um ciclo completo de nove meses, com diagnósticos, planos de ação e mentorias para implantação de práticas ambientais, sociais e de governança nas rotinas dessas empresas. Em novembro, a entidade comemora 68 anos de existência.

Além da exposição de soluções em mobilidade elétrica e tecnologias de eficiência energética, a feira contará com palestras técnicas e rodadas de negócios, ampliando a conexão entre empresas, fornecedores e instituições de pesquisa. Também ocorrerá o seminário promovido pela Sae Brasil, uma das principais entidades do segmento da mobilidade.

A organização espera público de 20 mil visitantes, similar ao obtido nas edições anteriores. As vendas de espaços já tiveram início. Com maior área de exposição, a meta é elevar o número de expositores, que foi de cerca de 50 em cada uma das edições passadas.