Fiergs participa de mobilização em Brasília contra tarifas americanas

O presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, inicia mais uma semana de mobilização com relação às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Em Brasília, teve agenda ontem e terá outra hoje no Palácio do Planalto e na Confederação Nacional da Indústria (CNI). A convite do governo federal, Bier participou, ontem, do lançamento do programa Acredita Exportação, iniciativa voltada às micro e pequenas empresas exportadoras, no Palácio do Planalto, às 16h.

Bier ressalta os principais pontos defendidos pelo Sistema Fiergs em uma carta que será entregue diretamente ao presidente Lula, são eles a priorização da via diplomática e da negociação; a não adoção de retaliações; a manutenção da tarifa atual; a tentativa de prorrogação do prazo de entrada em vigor da medida por pelo menos 90 dias; antecipação de medidas internas de apoio, como compensações tributárias, flexibilizações trabalhistas para manter empregos, acesso facilitado ao crédito e capital de giro para as indústrias afetadas e a abertura de novos mercados. Há expectativa de que o governo federal anuncie um pacote de auxílio às empresas ainda nesta semana.

A Fiergs também entregará um documento ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, solicitando a prorrogação por um ano do prazo que as empresas têm para embarcar produtos que fazem parte de programas especiais de incentivo à exportação (como o Drawback, Recof e Recof-Sped). "É fundamental que o Brasil priorize o diálogo para reverter essa medida e proteger a competitividade das nossas exportações. Também precisamos de ações rápidas aqui dentro, com apoio às indústrias que exportam para os Estados Unidos", afirma Bier.

O presidente do Sistema Fiergs participa, ainda, de reunião da diretoria da CNI, que acontece na terça-feira, para tratar dos impactos da medida anunciada pelos EUA. A CNI publicou uma nota, nesta segunda, reforçando a necessidade de se manter o bom senso nas negociações com os EUA e que não há justifica econômica e comercial para justificar a elevação da tarifa.

Ao longo das últimas semanas, o Sistema Fiergs tem realizado uma série de ações para reverter ou minimizar os efeitos das tarifas. Fruto dessa mobilização, o governo do Rio Grande do Sul anunciou, na sexta-feira (25), por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), R$ 100 milhões em crédito subsidiado. Além disso, foram realizadas reuniões com a Assembleia Legislativa do RS, com outras federações e sindicatos industriais, e uma reunião exclusiva com o vice-presidente Alckmin, em que setores produtivos gaúchos puderam apresentar suas demandas.

De acordo com estudo da CNI, o Rio Grande do Sul será o segundo estado mais impactado do País, com uma estimativa de queda de R$ 1,9 bilhão no PIB. Esse dado evidencia um risco real de retração no faturamento, suspensão de investimentos e perda de empregos em cadeias produtivas essenciais para nossa economia. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial no setor de transformação, respondendo por US$ 1,8 bilhão (11,2%) das exportações do RS em 2024. Atualmente, 1,1 mil indústrias gaúchas exportam para os EUA, representando 10% do total nacional.