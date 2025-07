Aeroporto de Pelotas ganha nova conexão direta com Congonhas a partir de outubro

A partir do dia 27 de outubro, o Aeroporto de Pelotas (PET), administrado pela empresa Motiva, contará com voos diretos para o Aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, operados pela Gol. As operações acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, ampliando as opções de conectividade da região sul do Estado com o principal centro econômico do País. As informações são da assessoria de imprensa.

Com a novidade, Pelotas passa a oferecer duas rotas diretas para São Paulo: uma para o Aeroporto de Guarulhos (GRU), operada pela Latam, e agora também para Congonhas, com a Gol. Os bilhetes para os dois voos estão disponíveis para compra nos canais oficiais das companhias aéreas.



"A nova ligação com Congonhas é um passo importante pra melhorar a mobilidade aérea de Pelotas e da região sul do Rio Grande. Estamos muito felizes em ampliar as opções de voo direto pra São Paulo, isso com certeza vai ajudar o turismo, os negócios e o desenvolvimento regional", afirma Wesley Puygcerver, gerente do Aeroporto de Pelotas, por meio de nota.