Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com foco em noticiário sobre tarifas dos EUA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, enquanto investidores assimilam os últimos desdobramentos da ofensiva tarifária do governo Trump.



Liderando perdas na região, o índice sul-coreano Kospi caiu 0,90% em Seul, a 3.186,38 pontos, enquanto o japonês Nikkei registrou perda marginal de 0,04% em Tóquio, a 39.663,40 pontos, e o Hang Seng recuou 0,29% em Hong Kong, a 24.517,76 pontos.



Na China continental, o Xangai Composto teve ligeira baixa de 0,03%, a 3.503,78 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,10%, a 2.120,85 pontos. Em Taiwan, o Taiex subiu 0,91%, a 23.042,90 pontos.



No âmbito comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que finalizou um acordo com a Indonésia que prevê tarifa de 19% às importações do país. Ainda segundo Trump, vários países pequenos serão notificados "em breve" de que pagarão tarifas superiores a 10%.



Em outra frente, o governo americano formalizou uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais por parte do Brasil, que está sujeito a tarifas de 50% dos EUA a partir de 1º de agosto.



Japão e Coreia do Sul, que também buscam fechar pactos comerciais com Washington, enfrentam possíveis tarifas "recíprocas" de 25%, igualmente a partir do começo do mês que vem.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, com baixa de 0,79% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.561,80 pontos.