Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com foco em tarifas dos EUA antes de 9 de julho

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores aguardam detalhes de acordos comerciais dos EUA antes do prazo de 9 de julho estipulado pelo governo Trump.O índice japonês Nikkei teve ganho apenas marginal em Tóquio pelo segundo dia consecutivo, de 0,06%, a 39.810,88 pontos, em meio a entraves nas discussões comerciais com Washington, enquanto o Hang Seng caiu 0,64% em Hong Kong, a 23.916,06 pontos, o sul-coreano Kospi teve queda de 1,99% em Seul, a 3.054,28 pontos, e o Taiex cedeu 0,73% em Taiwan, a 22.547,50 pontos.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,32%, a 3.472,32 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,43%, a 2.075,71 pontos.O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que espera anunciar mais acordos comerciais similares ao pacto firmado com o Vietnã, à medida que o prazo de 9 de julho para concluir negociações tarifárias se aproxima. Trump afirmou ainda que enviará cartas individuais com informações sobre tarifas que cada parceiro comercial pagará.Na Oceania, a bolsa australiana ficou perto da estabilidade hoje, com ligeira alta de 0,08% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.603,00 pontos.