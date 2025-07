Consulta por crédito do BNDES tem pequena desaceleração

As consultas de empresas por crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDE) mostraram uma "pequena desaceleração" em meio ao ciclo de aumento da taxa básica de juros (Selic), indicou, ontem, o diretor de planejamento e relações institucionais do banco, Nelson Barbosa.

Barbosa foi questionado sobre o cenário para os financiamentos do BNDES ao final do primeiro semestre. As consultas são a primeira etapa do fluxo de liberação de crédito do banco. Representam os pedidos de empréstimos que chegam ao BNDES, antes da aprovação e do desembolso dos recursos pela instituição.