Vendas de veículos eletrificados batem recorde no Rio Grande do Sul em maio

O mercado de veículos eletrificados no Rio Grande do Sul atravessa um grande momento. De acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (Abve), foram emplacadas 1.302 unidades eletrificadas apenas em maio no Estado, um recorde mensal para o segmento. Em todo o País, o desempenho também tem sido positivo, com 22.279 vendas concluídas no último mês.

Ainda conforme o levantamento da Abve para maio, os tipos de eletrificados mais comercializados no Estado foram os 100% elétricos (BEV), com 549 vendas, e os híbridos plugáveis (PHEV), com 349 unidades emplacadas. O restante das comercializações se dividiu entre os híbridos convencionais (HEV), que registraram 96 vendas, e os híbridos leves (MHEV 12V e MHEV 48V), com 308 veículos negociados.

A IESA GWM, que trabalha exclusivamente com veículos eletrificados, atualmente registra um número de vendas muito maior do que o esperado quando foi inaugurada a primeira concessionária no Estado. "O objetivo era vender de 25 a 30 carros por mês, mas hoje nós vendemos cerca de 130. É um negócio que aumentou cinco vezes nos últimos dois anos", conta o diretor comercial da marca, José Aurélio Junior.

Segundo o vice-presidente da Abve, Thiago Sugahara, as novas tecnologias estão tendo grande aceitação no mercado devido às vantagens que oferecem tanto para o meio ambiente quanto para o bolso do consumidor. "Mais de 90% da energia elétrica brasileira provém de fontes renováveis, então os carros elétricos são uma boa opção para quem procura por modelos mais eficientes, que emitem menos gás carbônico. Outra vantagem dos eletrificados é que o custo da energia elétrica é mais barato frente ao da gasolina", explica.

Sugahara acredita que, com a nova elevação da alíquota de importação de veículos eletrificados, prevista para este mês (confira tabela abaixo), a curva de crescimento do mercado de eletrificados não será mais exponencial. Apesar disso, segundo ele, mais empresas construirão fábricas próprias no País. "O mercado continuará crescendo, mas não na mesma velocidade observada nos últimos anos. Veremos também o início da produção local, o que ajuda a reparar a indústria automotiva brasileira. Além de atender a demanda interna, o País poderá servir como plataforma de exportação", comenta Sugahara.