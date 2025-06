Preparo inclui financiamento chinês em infraestrutura

Como define a secretária Sueme Pompeo de Mattos, "agora é a hora de arregaçar as mangas". Ela refere-se à preparação estrutural para a futura instalação do novo complexo, que poderá chegar a quatro plantas industriais dentro do mesmo projeto nos próximos anos. Por parte do Estado, o processo agora envolverá a negociação de parte da área do Cientec, atualmente cedida à Uergs, que projetava a criação de um polo tecnológico neste campus, e com o funcionamento de uma unidade de Bombeiros.

Com um total de 117 mil hectares, a estimativa é de que o projeto da Tellescom ocupe menos de 10% da área, em torno de 10 mil hectares. Esta deve ser a área incluída na negociação do terreno, por parte do Governo do Estado, com os empreendedores, seguindo as regras do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), que prevê descontos na venda do terreno por ser um projeto estratégico à economia gaúcha.

Já no município, há o compromisso de adaptação no Plano Diretor. Isso porque, mesmo vizinho ao Distrito Industrial, o terreno, próximo da divisa com Canoas, na Avenida das Indústrias, é considerado Área de Interesse Especial no atual Plano. Segundo a secretária, no processo de revisão, o terreno, que já passa por análise, será considerado Área Industrial.

Oficialmente, para a escolha por Cachoeirinha, a Tellescom teria pesado o posicionamento estratégico do município na Região Metropolitana, com as proximidades ao Aeroporto Salgado Filho, à Base Aérea de Canoas e a todas as principais rodovias que cruzam a Região Metropolitana. Na estratégia de atração do investimento bilionário, porém, Cachoeirinha apostou em um avanço de infraestrutura histórico previsto para os próximos anos, com o plano chamado Cachoeirinha 2050.

Por isso, enquanto a escolha da cidade era confirmada em São Paulo, o prefeito Cristian Wasem estava na China. É onde, nesta quinta, ele apresenta-se durante a plenária do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura (AIIB). De lá virá o maior financiamento da história da cidade, chegando a pelo menos R$ 450 milhões, em um contrato que deve ter a assinatura oficial durante a COP30, em Belém, em novembro.

Entre os projetos a serem executados neste pacote está a construção, pelo menos, da parte de Cachoeirinha da futura ERS-010, apelidada Eletrovia, e que ligará justamente, sem o movimento urbano, a cidade à BR-290, ERS-118 e BR-116, tendo como ponto-chave a atual área da Cientec, com custo estimado de R$ 100 milhões.