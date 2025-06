ExpoBento e Fenavinho encerram com recorde de visitantes

Mesmo prejudicadas com o mau tempo, com chuvas fortes e mobilidade comprometida em oito dos 11 dias de realização, a 33ª e a 20ª Fenavinho atingiram as expectativas de público, com recorde de visitantes entre as 33 edições da Expobento. Encerrados neste domingo, os eventos receberam em Bento Gonçalves, nos pavilhões da Fundaparque, 281.229 pessoas, em linha com as projeções feitas pela organização de um público entre 280 mil e 300 mil pessoas.

A ExpoBento e Fenavinho reuniram 515 marcas expositoras, número recorde na história dos eventos. A projeção de negócios realizados e projetados para os próximos meses é de R$ 60 milhões entre os expositores, que ofereceram mais de 30 mil itens para compra e degustação.

De acordo com o diretor-geral Cesar Anderle, uma das preocupações da comissão era melhorar o acesso ao parque, um problema sério em edições anteriores. "Para esta edição, implantamos, no pórtico de entrada, o sistema de máquinas móveis para cobrança do estacionamento e atender, simultaneamente, até 16 veículos, o dobro do sistema convencional. Internamente, retiramos os dois estacionamentos das vias principais de acesso e saída aos pavilhões, o que melhorou o fluxo", frisou. O diretor destaca que, a exemplo da maioria das edições anteriores, a atual teve lista de espera de expositores. "Isto é bom para o início da próxima edição. Nas últimas quatro edições, tivemos 30% de expositores novos; neste ano, subiu para 40%. Isto beneficia o visitante que encontra produtos diferentes a cada edição", argumenta.

Mesmo com lista de espera, não há ideia de, no curto prazo, aumentar a área de exposição com a ocupação do pavilhão E, neste ano reservado para o show nacional de Luan Santana. "Não usamos este espaço, porque é preciso que o público migre até ele por meio de escadas rolantes. Ainda não nos sentimos à vontade com esta transição para ter um público na parte de baixo. Não queremos criar uma expectativa e frustrar os expositores. Hoje, as marcas têm a garantia de que os visitantes circulam em frente a todos os espaços", registra Anderle.

A Fenavinho, realizada em conjunto com a ExpoBento desde 2019, teve sua área remodelada nesta edição, possibilitando a participação de 19 vinícolas, três a mais que na anterior. "O aumento foi possível com o reposicionamento do Bodegão da área central para a lateral. Além destas marcas, tivemos dezenas de pequenas vinícolas no espaço da agricultura familiar. Para 2026, ainda considero improvável a ampliação do espaço da Fenavinho, que já cresceu e foi melhorado", afirma projeta Anderle. As vinícolas participantes da Fenavinho comercializaram 42 mil garrafas de vinhos e espumantes. A ExpoBento e Fenavinho têm orçamento de R$ 8 milhões, sustentado pela venda dos espaços para expositores, bilheteria, patrocínios por meio da Lei Rouanet e dezenas de apoiadores.