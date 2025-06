RS exportou menos em maio, mas com receita maior

As exportações gaúchas da indústria de transformação subiram 8,4% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2024, apesar da queda de 7,1% na quantidade embarcada. Contribuiu para esse aumento, a elevação de 16,7% nos preços de venda dos produtos, que alcançaram uma receita total de US$ 1,3 bilhão. A maior responsável pela queda na quantidade embarcada foi a carne de frango, em função da gripe aviária.

O cenário foi na mão contrária do acumulado de janeiro a maio, de acordo com a Federação da Indústrias do Rio Grande do Sul. Nesses cinco primeiros meses, a indústria de transformação gaúcha embarcou US$ 6,4 bilhões, crescimento de 3,8% frente ao mesmo período de 2024, enquanto que os preços médios caíram 2,6%. O economista-chefe da entidade, Giovani Baggio, os números de maio são pontuais pela composição de máquinas e equipamentos, que mais impulsionaram, e alimentos, que são produtos de alto valor agregado, analisa, ao citar a venda de frango para o exterior, prejudicada pela gripe aviária.

Pelo levantamento mensal da Fiergs, 17 dos 23 segmentos exportadores da indústria de transformação gaúcha mostraram expansão em maio. Entre eles, Alimentos, que embarcou US$ 419,7 milhões (crescimento de 12,6%), sendo o que mais contribuiu para a elevação da receita total. Foi seguido de Máquinas e equipamentos, que obteve 72,6% de aumento, mais 3,5 pontos percentuais de impacto. Por outro lado, Tabaco, que recuou 20,1% ou -3,5 pontos percentuais, impactou negativamente no resultado geral, assim como Celulose e papel (-39,4% ou -3 p.p).

Assim como aconteceu com o ocorrido em julho de 2024, quando a doença de Newcastle (DNC) impactou a balança comercial durante o mês, o mesmo aconteceu com a gripe aviária. “Com o fim da quarentena (vazio sanitário de 28 dias que se encerrou na quarta-feira (18). Já estamos vendo movimentos gradativos de reabertura do mercado”, diz, citando a África do Sul e os Emirados Árabes.

O país africano foi um dos primeiros a abrir o mercado para o Brasil, mantendo a restrição para o Rio Grande do Sul. No ano passado, foram para lá 325 mil toneladas de frango brasileiro. Com o fim das exportações, o RS teve um prejuízo de US$ 47,8 milhões em exportações. Já os Emirados Árabes limitaram as compras apenas ao município de Montenegro.



Baggio elogiou governo e entidades do setor na condução e reversão do quadro, o que deve registrar números melhores já no próximo mês. “Os Estados Unidos tiveram um grande problema com a gripe aviária, e não conseguiram se reerguer. Nós já vínhamos nos preparando e demos uma resposta rápida”, avalia.

O governo federal fez um apelo para a China, principal parceiro, que reduziu fortemente as compras do Rio Grande do Sul. O país asiático restringiu a compra por 60 dias, prazo que poderia ser logo concluído, segundo o Ministério da Agricultura.

Em maio, a China caiu para quinto lugar no ranking de países importadores da indústria de transformação do RS, atrás de Estados Unidos, Argentina, Bélgica e Indonésia: adquiriu US$ 53,8 milhões, retração de 48,3% em relação a maio do ano passado. Especificamente no abate de aves, em maio de 2024 o Rio Grande do Sul vendeu US$ 9,8 milhões para a China, correspondente a 5,6 mil toneladas. Este ano, foram apenas US$ 34,6 mil e 22 toneladas, uma queda de 99,6%. O recuo das compras chinesas nesse segmento, porém, vem ocorrendo sistematicamente desde ao caso da doença de Newcastle no estado, há um ano. “Talvez tenhamos países que demorem a reabrir, como Chile e China no caso da Newcastle”, projeta Baggio.