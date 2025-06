MP é criticada por especialistas

A Medida Provisória 1303 e o Decreto 12499 são contraditórios, com chances de serem derrubados quando da apreciação pelo Congresso Nacional. Especialistas questionam itens do pacote e criticam o impacto em empresas e para o cidadão.



Anunciada em edição extra no Diário Oficial, como forma de aumentar impostos para compensar o recuo no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), a medida é desaprovada, de início, pela sua forma. “O governo sabe que não tem base no Congresso para aprovar um Projeto de Lei em regime de urgência, o que seria o correto. MPs são resquícios da ditadura”, aponta o advogado Rafael Pandolfo, especialista em Direito Tributário e em Direito Empresarial e Econômico. “É uma contradição. O impacto será mais forte em quem gera receita, as empresas”, avalia a coordenadora jurídica da Marpa Gestão Tributária, Denise Rosa.



Para Pandolfo, conselheiro da Fiergs e consultor da Fecomércio, a MP, com cunho arrecadatório, é um instrumento inadequado. De acordo com a Constituição Federal, deve ser utilizada para assuntos de urgência e relevância. “Se existe alguma urgência nesse assunto, foi criada pelo desajuste do próprio governo nas contas públicas”, destaca, lembrando que medidas estruturais deveriam ter sido feitas durante as discussões da Reforma Tributária.

Caracterizada como “oportunistas” pelo advogado, a MP irá impactar diretamente na saúde financeira das empresas. Um dos pontos que chamou atenção do tributarista foi a restrição às compensações de PIS e de Cofins, tributos que deixarão de existir em pouco mais de 1 ano. Em relação ao cidadão, além do repasse dos custos, os investimentos serão impactados, com o fim do sistema regressivo, que estimulava a formação de poupança.

Pandolfo observa que, como medida de controle de inflação, os países costumam estimular a população a fazer poupança. “São medidas contraditórias. O presidente cobra do Banco Central redução, mas aprovam medidas que encarecem o custo das instituições financeiras”, salienta.

A advogada Denise Rosa cita o investidor, o empresário e o cidadão como os impactados pela MP. “A medida implica na produção e no preço lá no supermercado, implica nos salários, implica em toda em toda a roda da economia”, frisa.

Na avaliação da especialista, as empresas terão que se reestruturar, repensar investimentos e educação. Até mesmo a remuneração dos sócios deverá ser alterada. “A distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), que era e de 15% aumenta para 20%. Dependendo da estratégia que ela usa, pode ser o momento de repensar essa remuneração”, diz, ressaltando a importância de os empreendedores estarem bem assessorados para essa mudança de marcha no meio do caminho.

Denise cita também as Fintechs, que terão aumento nas operações financeiras. “As operações vão encarecer. Muitas empresas se valem de Fintechs para fazer suas operações. Esses valores serão repassados para o consumidor desses serviços, para o preço na prateleira do supermercado. A empresa que está investindo, busca dinheiro no mercado. Se esse custo ficar alto, repercute no produto final. Torço para que haja uma compensação porque o impacto é em quem mais gera receita”, critica.