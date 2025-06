Motta diz que não garante aprovação de MP sobre IOF

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, ontem, não conseguir garantir que o Congresso aprovará as medidas de compensação ao aumento do IOF apresentadas pelo governo federal no domingo. Entre as medidas está o fim da isenção de Imposto de Renda para alguns títulos financeiros.

O fim da isenção, segundo Motta, deve afetar inclusive o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro). Como o instrumento é uma das principais formas de alavancagem do agronegócio, é provável que a medida sofra pressões dentro do Congresso - a bancada ruralista reúne 303 deputados e 50 senadores, o que dificulta avanços no Legislativo que afetem o setor.

"O ministro nos adiantou que todos os títulos isentos deverão vir com uma tributação (inclusive, o Fiagro). Sabemos que vai ter reação, por isso que estou dizendo que o compromisso feito sobre as medidas que virão na medida provisória é do Congresso debater e analisar; até porque os líderes não tiveram tempo de consultar suas bancadas", afirmou Motta em evento organizado pelo jornal Valor Econômico.

No domingo, Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e líderes partidários se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir compensações ao fim do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Ao final do dia, Haddad anunciou um acordo envolvendo o aumento da taxação de apostas esportivas, mudança na tributação de instituições financeiras e a cobrança de Imposto de Renda de 5% sobre títulos atualmente isentos, como Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito Agrícola (LCAs). Haddad teria citado ainda uma mudança na alíquota de Juros sobre Capital Próprio (JCP).