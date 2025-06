HPE tem resultados trimestrais melhores do que o esperado e eleva projeção de lucro

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) divulgou resultados trimestrais melhores do que o esperado e elevou projeção de lucro. A HPE sofreu prejuízo líquido de US$ 1,05 bilhão no trimestre fiscal até 30 de abril, revertendo lucro de US$ 314 milhões de um ano antes, segundo balanço divulgado no fim da tarde da terça-feira, 3, mas garantiu lucro ajustado por ação de US$ 0,38, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,33 por ação.



A receita da HPE, empresa de tecnologia americana focada no segmento corporativo, teve expansão anual de 5,9% no trimestre, a US$ 7,63 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 7,45 bilhões.

Para o atual ano fiscal, a HPE elevou sua projeção de lucro ajustado por ação para US$ 1,78 a US$ 1,90, ante uma faixa anterior de US$ 1,70 a US$ 1,90, graças a uma isenção tarifária.