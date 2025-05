Exterior positivo é incapaz de animar Ibovespa em meio a recuo do minério

O ambiente internacional tranquilo é insuficiente para empolgar o Ibovespa nesta segunda-feira (26), enquanto investidores se preparam para avaliar uma gama de indicadores que sairão nos próximos dias. Entre as divulgações estão o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e dos Estados Unidos, além de índices de inflação dos dois países.O giro financeiro na B3 deve ser reduzido devido ao fechamento dos mercados em Nova York nesta segunda-feira, em razão do feriado de Memorial Day nos Estados Unidos. Os futuros, por sua vez, estão operando e têm ganhos superiores a 1,00%, após ontem presidente dos EUA, Donald Trump, recuar na decisão de impor tarifas de 50% à União Europeia (UE), lançada na sexta-feira."O adiamento é a única notícia do dia que mexe com os mercados, por ora, o que ajuda a tirar um pouco a incerteza com relação ao EUA, mas o estrago já foi feito. Isso mantém o interesse por países emergentes como o Brasil", pontua Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital.Além do recuo de 2,21% do minério de ferro hoje em Dalian, limita alta do Ibovespa a cautela dos investidores devido aos ruídos políticos em Brasília. Na sexta-feira, o principal indicador da B3 conseguiu fechar com elevação de 0,40%, aos 137.824,29 pontos, mas antes caiu 1,66% com mínima aos 134.997,30 pontos, diante do desconforto dos investidores com o anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) um dia antes.Ainda que o governo tenha voltado atrás em parte das medidas - no caso do IOF para aplicações em fundos de investimento no exterior -, o ambiente de desconfiança se instaurou, segundo analistas, dada a preocupação com sinais de interferência e de possibilidade de encarecimento do crédito, por exemplo.Apesar do passo atrás, esta iniciativa do governo não deveria passar despercebida pelos investidores, em meio a outras medidas de caráter intervencionista que têm sido anunciadas, pontua Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria. Desta forma, avalia em relatório que certa cautela pode ganhar corpo neste momento, limitando novas baixas do câmbio e avanços adicionais do Ibovespa.Os investidores ainda se debruçam nas divulgações desta segunda-feira. Houve novo alívio na estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no boletim Focus. A mediana para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,91% para 4,86%. Contudo, ainda está acima do teto da meta, de 4,50%.Ainda foram informados dados do setor externo. Em abril, o Brasil teve déficit de US$ 1,347 bilhão na conta corrente, após um saldo negativo de US$ 2,244 bilhões em março. O rombo foi menor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, negativa em US$ 2,0 bilhões. Já o dado de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 5,491 bilhões em abril, acima do esperado (US$ 5,0 bilhões).Às 11h12, o Ibovespa subia 0,27%, aos 138.191,22 pontos, ante alta de 0,71%, aos 138.799,68 pontos, e mínima de abertura em 137.823,99, com variação zero. Petrobras PN zerava a alta (-0,03%) e PN subia 0,39%, em meio ao recuo de cerca de 0,30% do petróleo. Vale caía 0,68%.