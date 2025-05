Federal Reserve mantém a taxa de juros pela terceira vez consecutiva

O Federal Reserve (Fed, banco central do EUA) decidiu manter a taxa de juros dos Estados Unidos na faixa de 4,25% a 4,50% pela terceira vez consecutiva. A decisão, tomada de forma unânime entre os diretores, ocorreu em meio à incerteza econômica induzida pelas políticas tarifárias do governo de Donald Trump e aos apelos do republicano por um corte de juros.

A manutenção da taxa era esperada pelo mercado na reunião desta quarta, uma vez que as autoridades do Fed já vinham indicando que queriam ter uma visão mais clara dos rumos da economia antes do próximo movimento na taxa de juros.

Em conversa com jornalistas, o presidente do Fed, Jerome Powell, defendeu que o banco está numa boa posição para esperar antes de mudar a política monetária e que os pedidos de Trump "não afetam em nada o trabalho e as decisões" do banco.

Powell reforçou o que já havia sido dito após a última reunião da instituição, afirmando que ainda há muita incerteza quanto ao escopo, duração e impactos das tarifas na economia americana. "Achamos que é apropriado nos mantermos pacientes. Há muita incerteza", disse.

No comunicado de ontem, o banco afirmou que a economia continua expandindo em "ritmo sólido" apesar do impacto das variações nas exportações nos dados econômicos. O Comitê de Política Monetária (Fomc, na sigla em inglês) também destacou que a inflação continua um pouco elevada, citou um mercado de trabalho firme e as taxas de desemprego em níveis baixos.