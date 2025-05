Economistas reduzem a projeção da Selic

Os economistas consultados pelo BC (Banco Central) reduziram pela primeira vez no ano a previsão da taxa básica de juros (Selic) em 2025. As estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e dólar também foram diminuídas, enquanto a do Produto Interno Bruto (PIB) foi mantida para este ano. É o que revela o Boletim Focus divulgado ontem pelo BC.

O levantamento mostra que houve uma diminuição na expectativa para a taxa básica de juros neste ano. A mediana das projeções para a Selic em 2025 é de 14,75%, na primeira queda depois de 16 semanas com essa expectativa, enquanto para 2026 a previsão é de que a taxa atinja 12,5%.

Amanhã e quinta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central volta a se reunir. A taxa básica de juros (Selic) está em 14,25% ao ano desde março.

O levantamento também projetou nova queda para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deve ter 5,53% ao fim deste ano nas perspectivas dos analistas. A estimativa para o PIB se manteve pela segunda semana em 2% para 2025 e 1,7% para 2026. No câmbio, houve também uma queda na expectativa para o preço do dólar no final de 2025 em R$ 5,86. A projeção para 2026 também teve queda e foi para R$ 5,91, ante R$ 5,95 na semana anterior.