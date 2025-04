Sachsida cita riscos da atual política econômica do governo federal

Fórum da Liberdade , realizado no salão da Associação Leopoldina Juvenil, contou com uma palestra do economista e ex-ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida. Na quarta-feira (2), o tradicional almoço de abertura do, realizado no salão da Associação Leopoldina Juvenil, contou com uma palestra do economista e

Na ocasião, ele falou sobre a situação econômica atual do Brasil e citou os riscos da opção do governo federal vigente de não cortar gastos e apostar no investimento público, ao invés de fomentar a iniciativa privada no país.

A 38ª edição do Fórum da Liberdade começa na tarde desta quinta-feira (3), na PUCRS, em Porto Alegre, com uma grande variedade de assuntos e debatedores. Organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), o evento ocorre até sexta-feira (4) e terá três palcos simultâneos, que receberão mais de 70 palestrantes. Os ingressos podem ser adquiridos no link https://bit.ly/FORUM2025



Além do palco principal, o Fórum da Liberdade contará com o já tradicional Espaço FL Talks e com uma novidade, o palco FL Brands. Ambos receberão palestras em formato mais intimista, nas quais o público fica mais próximo dos debatedores. Haverá ainda Sala VIP, Espaço Livraria, sessões de autógrafos e outras iniciativas culturais.



O evento é referência para debates importantes sob o ponto de vista dos acontecimentos recentes no país em áreas como economia, política, geopolítica e empreendedorismo, entre outros. Em 2024, o Fórum da Liberdade, considerado o maior palco de debates da América Latina, teve mais de 6 mil inscritos presenciais, entre empresários, estudantes e lideranças de diferentes segmentos, um público recorde.