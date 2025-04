Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, à espera de mais tarifas de Trump

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações modestas nesta quarta-feira, enquanto investidores aguardam detalhes da nova rodada de medidas tarifárias dos EUA.



O índice japonês Nikkei subiu 0,28% em Tóquio, a 35.725,87 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,62% em Seul, a 2.505,86 pontos, o Hang Seng teve perda marginal de 0,02% em Hong Kong, a 23.202,53 pontos, e o Taiex apresentou ligeiro ganho de 0,08% em Taiwan, a 21.298,22 pontos.



No fim da tarde de hoje, o presidente dos EUA, Donald Trump, deverá anunciar detalhes de tarifas recíprocas, em mais um passo que tende a agravar a guerra comercial global e, segundo analistas, pode ter efeitos econômicos adversos, com alta da inflação e crescimento mais fraco. Trump também prometeu começar a tarifar carros importados em 25% a partir desta semana.



Na China continental, os mercados tiveram ganhos apenas leves, com alta de 0,05% do Xangai Composto a 3.350,13 pontos, e avanço de 0,12% do Shenzhen Composto, a 2.014,59 pontos.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, mas com ímpeto também contido antes do anúncio tarifário de Trump. O S&P/ASX 200 avançou 0,12% em Sydney, a 7.934,50 pontos.