Bolsas da Ásia fecham em forte baixa, com Nikkei em território de correção

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em forte baixa nesta segunda-feira, com a de Tóquio entrando em território de correção após tombar mais de 4%, à medida que investidores evitam ativos considerados mais arriscados, como ações, antes de uma nova rodada de tarifas dos EUA.O Nikkei caiu 4,05% em Tóquio, a 35.617,56 pontos, pressionado por ações financeiras e de chips. Tendo acumulado perdas de mais de 10% desde seu último pico, o índice acionário japonês entrou no chamado território de correção.Em outras partes da Ásia, o Taiex sofreu queda semelhante em Taiwan, de 4,20%, a 20.695,90 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 3% em Seul, a 2.481,12 pontos, e o Hang Seng cedeu 1,31% em Hong Kong, a 23.119,58 pontos.Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,46%, a 3.335,75 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,04%, a 2.005,11 pontos. As perdas relativamente mais contidas vieram após dados oficiais mostrarem que o índice de gerentes de compras (PMI) industrial chinês subiu para 50,5 em março, superando as expectativas.A política tarifária dos EUA e seus eventuais efeitos econômicos seguem prejudicando o apetite por risco. Na quarta-feira (02), o presidente americano, Donald Trump, deverá anunciar detalhes das chamadas "tarifas recíprocas". Além disso, os EUA começam a cobrar tarifa de 25% sobre carros importados nos próximos dias, e Trump ameaçou impor tarifas secundárias a compradores de petróleo da Rússia se avaliar que Moscou está bloqueando seus esforços para encerrar a guerra na Ucrânia.Na Oceania, a bolsa australiana foi igualmente pressionada pelos "temores tarifários", e o S&P/ASX 200 caiu 1,74% em Sydney, a 7.843,40 pontos.