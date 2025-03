Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com setor automotivo derrubado por tarifa de Trump

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com ações do setor automotivo derrubadas por anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que carros importados passarão a ser tarifados.O índice japonês Nikkei caiu 0,60% em Tóquio, a 37.799,97 pontos, em meio a tombos das montadoras Mazda Motor (-6%) e Subaru (-5%), enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,39% em Seul, a 2.607,15 pontos, à medida que Hyundai Motor e Kia amargaram quedas de 4,3% e 3,5%, respectivamente, e o Taiex registrou perda de 1,39% em Taiwan, a 21.951,76 pontos.Ontem, Trump disse que os EUA irão impor tarifa de 25% a importações de carros a partir da próxima semana, em mais um gesto que tende a agravar o quadro de guerra comercial.Por outro lado, o presidente americano também afirmou que poderá considerar a hipótese de reduzir tarifas contra a China se Pequim aprovar a venda do aplicativo de mídia social TikTok, o que pode ter contribuído para sustentar os mercados chineses e de Hong Kong hoje.Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,15%, a 3.373,75 pontos, enquanto o Shenzhen Composto teve baixa apenas marginal, de 0,07%, a 2.044,61 pontos. Já o Hang Seng avançou 0,41% em Hong Kong, a 23.578,80 pontos.Além disso, dados oficiais mostraram que o lucro do setor industrial chinês caiu 0,3% no primeiro bimestre ante igual período do ano passado, mas apresentou significativa melhora em relação ao declínio de 3,3% observado em 2024.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de cinco pregões positivos. O S&P/ASX 200 recuou 0,38% em Sydney, a 7.969,00 pontos.