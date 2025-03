Melnick lança em Porto Alegre instituto com foco em ações sociais

A incofporadora Melnick lançou nesta quarta-feira (26) dia do aniversário de 253 anos de Porto Alegre, um instituto com o propósito de ampliar suas iniciativas sociais na capital gaúcha e demais cidades onde atua. Conforme nota enviada pela empresa, os três pilares centrais de atuação serão voltados aos espaços urbanos (praças e parques), desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade e arte urbana.

Ainda conforme a nota, o Instituto Melnick será o responsável pela gestão do Investimento Social Privado (ISP) da Melnick Construtora e Incorporadora. "Seu objetivo é impactar positivamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, impulsionando melhorias nas comunidades em situação de vulnerabilidade e o desenvolvimento da cidade", diz o texto.



O Instituto, que irá articular e estruturar iniciativas direcionadas às áreas urbanas de lazer, já está com uma iniciativa em curso: a revitalização da Vila Costaneira, em Eldorado do Sul, município da Região Metropolitana de Porto Alegre, que foi o mais atingido pela catástrofe climática no Estado.

O CEO da incorporadora, Leandro Melnick, afirma que a criação do Instituto ocorre dentro de um curso natural da atuação da Melnick. “O Instituto está sendo lançado para consolidar e ampliar a vocação da Melnick de cuidar, transformar e promover o desenvolvimento de Porto Alegre e das demais cidades onde atuamos. Vamos avançar em outras frentes e formar um hub com parceiros estratégicos que poderão contribuir para expandir as iniciativas”, destaca. Quem irá presidir o Instituto será Camila Melnick, esposa do CEO da incorporadora.