Dólar cai no exterior e ante o real com alta de commodities e de olho em Trump e China

O dólar opera em baixa no mercado à vista, acompanhando a desvalorização da divisa americana no exterior. Um apetite por ativos de risco predomina e impulsiona o petróleo e o minério de ferro nesta segunda-feira (24). Investidores reagem positivamente à notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, planeja para 2 de abril um anúncio de tarifas contra blocos ou nações de forma mais direcionada do que vem sendo feito. A expectativa é que as tarifas tenham aplicação imediata. Tarifas a setores de automóveis, semicondutores e remédios podem não ser anunciadas nessa data.



A China reafirmou planos de adotar uma política fiscal proativa em 2025, como parte de esforços para garantir que seu Produto Interno Bruto (PIB) cresça "cerca de 5%" este ano. O Ministério do Comércio chinês fará coletiva na quinta-feira (27), alimentando expectativas sobre medidas de estímulo.



O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil não é problema para os Estados Unidos, que têm déficit com o mundo, mas têm superávit de US$ 25 bilhões com o Brasil.



No boletim Focus, a mediana do relatório para a inflação suavizada nos próximos 12 meses caiu pela sexta semana consecutiva, de 5,23% para 5,19%.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajará a Paris de 30 de março a 2 de abril para participar de eventos sobre transformação ecológica e cooperação econômica Brasil-França. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, estará no Chile de 27 a 29 de março para reuniões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



Na Europa, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Piero Cipollone disse que a recente valorização do euro e quedas nos preços de energia fortaleceram o argumento a favor de mais cortes de juros na zona do euro. A divulgação do índice de gerentes de compras (PMI) da zona do euro sugere que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da região crescerá apenas 0,1% no primeiro trimestre deste ano, segundo a Capital Economics.