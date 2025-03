Sessenta vinícolas gaúchas em uma grande experiência de degustação de vinhos em Porto Alegre

Nos dias 28 e 29 de março, Porto Alegre será palco da 2ª edição do Rota Rara - Experiência de Vinhos. O evento, das 17h às 23h, no Vista Pontal, destaca a qualidade dos vinhos gaúchos. Durante dois dias, os participantes poderão degustar 100 rótulos de mais de 60 vinícolas gaúchas, além de votar e eleger seus favoritos. Com vinhos selecionados por uma criteriosa curadoria, o espaço, pensado como uma experiência comparativa e didática, será dividido em quatro estações de estilos de vinhos: espumantes, rosés, brancos e tintos. Ao chegar no local, cada visitante recebe uma taça de cristal, e um passaporte digital que contém as fichas técnicas de cada vinho. Através de QR Codes, os participantes poderão votar nos seus rótulos prediletos, ajudando a definir os destaques das oito categorias de premiação: espumante, rosé, branco, tinto, custo-benefício, inovação, design e vinho do evento. "O Rota Rara é uma iniciativa inovadora e imersiva, na qual os visitantes participam ativamente da escolha dos destaques, enquanto desfrutam do pôr do sol do Guaíba ao som de jazz", conta Guilherme Balle, diretor-executivo do projeto. “Além de ser uma plataforma para descobrir novos produtores, onde os consumidores são os jurados", resume. O Rota Rara também contará com workshops, palestras e painéis, abordando diversos temas ligados ao mundo do vinho. Para enriquecer ainda mais a experiência, o espaço terá um ambiente dedicado ao networking, reunindo empresários, enólogos, produtores e entusiastas. “O contato com quem faz o vinho é uma forma de descomplicar a bebida, trazendo o público para mais perto desse universo”. Além dos vinhos, o público poderá degustar queijos, embutidos, azeites, chás e chocolates gaúchos, harmonizando sabores regionais. Os rótulos apresentados no evento estarão disponíveis para compra direta, com a vantagem de um desconto de R$20 para os participantes do evento. Os ingressos para o primeiro lote do Rota Rara estão à venda por R$250 a cada dia, e incluem a degustação dos vinhos, produtos gastronômicos, mini porções de massas, acesso à palestras e workshops e uma taça de cristal exclusiva. A compra do passaporte para os dois dias tem preço diferenciado. SERVIÇO: O que: ROTA RARA - EXPERIÊNCIA DE VINHOS Quando: 28 e 29 de março Onde: Vista Pontal Espaço de Eventos (rua Oswaldo de Lia Pires, 100, Cristal, Porto Alegre (RS). Horário: das 17h às 23h Informações e ingressos via Sympla.