Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após manutenção de juros na China e nos EUA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após os bancos centrais da China e dos EUA deixarem seus juros inalterados.O PBoC, o BC chinês, manteve hoje as chamadas LPRs nos níveis atuais pelo quinto mês consecutivo. A de 1 ano ficou em 3,1% e a de 5 anos permaneceu em 3,6%. Ontem à tarde, o Federal Reserve (Fed) também deixou os juros americanos estáveis, como era amplamente esperado, mas manteve projeção de dois cortes nas taxas este ano, impulsionando os mercados acionários de Nova York.Na China continental, as bolsas ficaram no vermelho hoje, pressionadas por ações de consumo e de seguros. O índice Xangai Composto teve baixa de 0,51%, a 3.408,95 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,60%, a 2.101,54 pontos.Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 2,23% em Hong Kong, a 24.219,95 pontos, em dia de provável realização de lucros, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,32% em Seul, a 2.637,10 pontos, e o Taiex subiu 1,90% em Taiwan, a 22.377,26 pontos.Em Tóquio, não houve negócios em função de um feriado no Japão. Na madrugada de terça para quarta, o Banco do Japão (BoJ) igualmente deixou seu juro inalterado.Na Oceania, a bolsa australiana teve bom desempenho, com alta de 1,16% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.918,90 pontos, graças a ações financeiras e de mineração.