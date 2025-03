Bolsa Família: 100% dos contemplados no RS já receberam os repasses

As 615 mil famílias contempladas pelo Bolsa Família nos 497 municípios no Rio Grande do Sul recebem o repasse do programa nesta terça-feira, (18). O pagamento unificado integra as ações voltadas para combater os efeitos de desastres naturais. O investimento do governo federal no Estado supera os 405 milhões, o que assegura um valor médio de benefício de R$ 659,04.

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 298 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Rio Grande do Sul, um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público é de R$ 40,84 milhões.



O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a mais de 473 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 18 mil gestantes e oito mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 22,11 milhões.



Em março, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário, 10,7 mil famílias em situação de rua, 7,9 mil famílias indígenas, 3,4 mil famílias quilombolas, 436 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 1,7 mil famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 24,4 mil famílias de catadores de material reciclável. No total, são mais de 48,7 mil famílias gaúchas contempladas nos grupos prioritários.



A capital, Porto Alegre, é o município com maior número de contemplados no estado, com 86,3 mil famílias beneficiárias, a partir de um repasse de R$ 56,2 milhões. Em seguida aparecem Pelotas (23,2 mil), Canoas (20,9 mil), Viamão (18,6 mil) e Gravataí (16,9 mil).



