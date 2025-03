Dólar abre em alta à espera de decisões de Copom e Fed

O dólar operava em alta frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira (18), recuperando parte das perdas registradas na sessão anterior. O movimento ocorre em meio ao posicionamento de investidores para uma semana marcada por reuniões de bancos centrais, além de incertezas no cenário geopolítico e comercial.

Os investidores acompanham com atenção a chamada "superquarta", quando o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil e o Fed (Federal Reserve, o banco central americano), banco central dos Estados Unidos, anunciarão suas decisões sobre juros. No Brasil, analistas consultados pelo BC mantêm a projeção de alta de um ponto percentual na Selic, para 14,25% ao ano.

Às 9h03, a moeda norte-americana avançava 0,34%, sendo negociada a R$ 5,7052 na venda.

e a Na segunda-feira (17), o dólar fechou em queda e a Bolsa subiu , após a divulgação de dados fortes sobre a economia da China e em dia de alta do petróleo, que beneficiaram mercados emergentes. Indicadores sobre a economia brasileira e as expectativas sobre decisões de juros também estiveram no radar de investidores.

A moeda americana abriu a sessão rondando a estabilidade, mas despencou e chegou a R$ 5,665 na mínima do dia. Encerrou o pregão em baixa de 1,01%, cotada a R$ 5,685, renovando seu menor valor desde 7 de novembro, quando fechou a R$ 5,675. No ano, o dólar acumula queda de 7,98%.

A performance do real acompanhou um movimento global de valorização de divisas emergentes, com moedas como rublo russo, peso chileno e peso colombiano registrando fortes altas ante o dólar.

Já a Bolsa disparou 1,45%, aos 130.833 pontos, tendo alcançado 131.313 pontos na máxima do dia. Foi o quarto pregão seguido de alta do Ibovespa. As ações da Petrobras (1,85%), Vale (1,43%), Embraer (3,37%) e Itaú (3,00%) foram as maiores contribuições positivas.

Uma série de notícias favoráveis sobre a economia chinesa foi o principal motivo de otimismo com os emergentes nesta segunda. No domingo (16), o governo chinês anunciou um "plano de ação especial" para impulsionar o consumo interno do país. "Medidas que visam estimular o consumo das famílias chinesas tendem a impulsionar a demanda por bens e produtos globais, beneficiando especialmente as economias com fortes laços comerciais com o país asiático", disse Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad. "O Brasil, como um dos principais parceiros comerciais da China, está bem posicionado para se beneficiar desse movimento, o que ajuda a explicar a valorização do real na sessão de hoje", acrescentou Shahini.