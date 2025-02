IGP-M registra inflação de 8,44% em 12 meses

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado para reajustar alguns contratos de aluguel, registrou inflação de 1,06% em fevereiro deste ano. O resultado ficou acima do mês anterior (0,27%). Em fevereiro do ano passado, o IGP-M teve uma deflação (queda de preços) de 0,52%. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (27) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado de fevereiro, o IGP-M acumula taxa de inflação de 8,44% em 12 meses, bem acima da taxa acumulada em fevereiro de 2024 (-3,76%).

O avanço da taxa de inflação de janeiro para fevereiro foi puxado pelos preços no atacado e no varejo. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), subíndice que analisa o atacado, passou de 0,24% em janeiro para 1,17% em fevereiro.



Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que analisa o varejo, subiu de 0,14% para 0,91% no período.



Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) foi o único subíndice componente do IGP-M que apresentou queda da taxa de inflação, ao passar de 0,71% em janeiro para 0,51% em fevereiro.