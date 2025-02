ICF-RS de fevereiro de 2025 mostra recuperação da confiança do consumidor

A Fecomércio-RS divulgou os resultados da edição de fevereiro de 2025 da Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias Gaúchas (ICF-RS) realizada pela CNC nos últimos dez dias de janeiro de 2025 em Porto Alegre. O índice registrou 60,3 pontos, apresentando um avanço de 2,1% em relação a janeiro de 2025, e uma queda de 4,1% na comparação com o mesmo período de 2024. O ICF e seus componentes variam de 0 a 200 pontos. Resultados abaixo de 100 pontos denotam uma opinião média pessimista, que é mais intensa quanto mais próximo de 0 se encontra o indicador.

LEIA TAMBÉM: Liquida Porto Alegre é marcado por mais descontos e atrativos em 2025

Os dados refletem recuperação marginal em quatro dos setes componentes. O Nível de Consumo Atual foi o subíndice que registrou a maior alta, de 8,8%, registrando 55,4 pontos. Cabe destacar que, apesar dessa melhoria, a maioria das respostas (58,0%) ainda indicam um nível de consumo inferior ao mesmo período do ano anterior. O Acesso ao Crédito avançou 4,5%, chegando a 83,6 pontos, e a Perspectiva de Consumo subiu 2,9%, alcançando 81,6 pontos. Também o indicador de Renda Atual teve elevação (+0,6%). Por outro lado, a Perspectiva Profissional caiu para 15,5 pontos, sua menor marca histórica, com uma queda de 4,0% em relação a janeiro de 2025, refletindo a avaliação preponderante de não esperar melhora profissional nos próximos 6 meses.



"Apesar de positiva, a recuperação do ICF-RS ainda acontece em patamar muito baixo, com as famílias reduzindo o pessimismo, mas ainda muito cautelosas. Por mais que tenhamos suporte da recuperação do mercado de trabalho gaúcho pós-tragédia, a incerteza e a atual conjuntura macroeconômica jogam contra um ímpeto maior de consumo por parte das famílias", comentou Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio-RS. Confira a análise econômica e dados completos.