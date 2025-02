IPCA-15 menor que o esperado e liberação do FGTS instigam alta do Ibovespa

A desvalorização das commodities e dos índices futuros de ações norte-americanos é insuficiente para evitar alta do Ibovespa na sessão desta terça-feira, (25). Além disso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) menor do que o esperado é bem-visto pelo mercado financeiro. No exterior, apesar da agenda esvaziada hoje, novas ofensivas do governo de Donald Trump em relação a tarifas chinesas e o tom ameaçador do presidente ao Canadá e ao México geram cautela. Em Nova York os índices futuros de ações operam próximos da estabilidade.



Os investidores ainda avaliam o anúncio feito ontem pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e medidas em preparação pelo governo, no momento de queda na popularidade da atual administração. As ações provocam certa parcimônia pois podem gerar mais consumo e mais inflação.



Em rede nacional, Lula fez um balanço dos programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular e disse que vai editar uma medida provisória (MP) para liberar o saldo do FGTS para trabalhadores que ficaram com o dinheiro retido por terem aderido ao saque-aniversário do fundo.



A MP deverá ser anunciada hoje no Palácio do Planalto em um encontro de Lula com dirigentes de centrais sindicais e valerá apenas para os trabalhadores demitidos que têm saldo retido até a data de publicação da MP.



"A tendência é uma economia rodando mais e precisando mais dos bancos", avalia Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.



Mais cedo saiu o IPCA-15 de fevereiro, que acelerou a 1,23% (de 0,11% em fevereiro) e ficou abaixo da mediana de 1,37% das projeções. O resultado menor do que o esperado gera algum alívio no Ibovespa, que fechou em queda de 1,36%, aos 125.401,38 pontos, ontem.



"Se não tivesse o avanço de itens de Educação e em outros como energia elétrica, seria um IPCA-15 bem menor. Então, o dado menor que o previsto dá uma acalmada", avalia Moreira, da One Investimentos.



Já no exterior, a agenda esvaziada abre espaço para renovadas preocupações com tarifas americanas. Ontem, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tarifas a importações dos vizinhos Canadá e México "seguirão adiante" quando um adiamento de um mês vencer na próxima semana. Trump também já impôs tarifas adicionais de 10% a produtos da China, que retaliou com medidas semelhantes.



"A retórica agressiva de Trump mantém os agentes em alerta, e as dificuldades no processo de reconciliação fiscal dentro do Partido Republicano adicionam outra camada de incerteza", destaca em nota o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez.



No campo das commodities, o petróleo cai de forma moderada enquanto o minério de ferro fechou em queda de 2,17% em Dalian, na China. Às 11h13, Vale cedia 0,69% e Petrobras subia e torno de 0,40%, um dia antes da divulgação do seu balanço do quarto trimestre.



Às 11h15, o Ibovespa subia 0,59%, aos 126.139,27 pontos, ante máxima aos 126.298,08 pontos alta de 0,72%), e mínima aos 125.382,40 pontos (-0,02%) e abertura em 125.401,38 pontos. Entre os bancos, a alta máxima era de 1,01% (Itaú Unibanco PN) e Banco do Brasil, 0,83%.