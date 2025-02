Hospital Moinhos de Vento sedia Pitch Day do South Collab Health

Porto Alegre será palco de um importante encontro voltado à inovação no setor da saúde. Na próxima segunda-feira (24), o Hospital Moinhos de Vento sediará o Pitch Day do South Collab Health, evento que reunirá startups, hospitais e especialistas para uma manhã de troca de experiências e apresentação de soluções inovadoras.

O South Collab Health é um grupo colaborativo, formado em 2022, cujo objetivo é. Atualmente, conta com mais de 70 instituições da quádrupla hélice: academia, empresas, sociedade civil e governo. O Pitch Day será o primeiro evento promovido pelo grupo, consolidando a proposta de criar um ambiente de debate, inovação e desenvolvimento tecnológico para o setor.A dinâmica do encontro será diferenciada: além das pitches tradicionais, em que startups apresentam suas soluções, haverá um pitch reverso, no qual hospitais e instituições de saúde compartilharão os desafios e oportunidades que enxergam no setor. O objetivo é conectar essas demandas com as soluções propostas pelas startups, promovendo um debate qualificado sobre o futuro da saúde.Ao todo,, sendo que algumas já estão confirmadas e outras ainda podem se inscrever para passar pelo processo seletivo. “A expectativa é criar um espaço para a troca de melhores práticas, apresentação de cases de sucesso e estímulo à inovação no setor da saúde, seja sob a perspectiva dos hospitais, dos planos de saúde, do ensino ou do próprio paciente”, destaca Thomas Troian, coordenador de Inovação do Moinhos.O encontro será realizado no Auditório Moinhos (Rua Tiradentes, 333, térreo, bloco B), a partir das 9h. As inscrições para startups e interessados em acompanhar o evento devem ser feitas por meio do site, no qual também podem ser encontradas mais informações sobre a programação.O Pitch Day é uma realização do South Collab Health, com organização da Prefeitura de Porto Alegre, Hospital Moinhos de Vento - Atrion, Health Meeting Brasil 2025 e BioHub - Tecnopuc.• Quando: segunda-feira (24), às 9h• Onde: Auditório Moinhos (Rua Tiradentes, 333, térreo, bloco B)• Inscrições: gratuitas pelo site pitchday.eventize.com.br