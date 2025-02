South Summit Brazil divulga primeiras atrações da edição deste ano

O South Summit Brazil, evento de ecossistema de inovação e negócios, divulgou nesta quinta-feira (20) detalhes da programação do evento, que acontece de 9 a 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre. Com um foco em cinco grandes áreas temáticas - Sustentabilidade, Digitalização, Ecossistema, Mudança Social e The Edge - o South Summit contará com painéis, palestras e debates com líderes de grandes empresas e movimentos inovadores de todo o mundo, além de mais de mil investidores e 150 fundos de investimento.

Entre as atrações estão a participação de Orkut Büyükkökten, criador da rede social Orkut, Gisselle Ruiz Lanza, diretora geral da Intel na América Latina, Tonny Martins, presidente da IBM na América Latina Guilherme Horn, CEO do WhatsApp no Brasil e Erica Fridman, CEO da Canguru, entre outros.

“Faltando pouco menos de dois meses para o South Summit Brazil, estamos entrando na reta final da programação, trazendo conteúdos que refletem nossa abordagem global e local. Discutiremos a resiliência climática, econômica e social, sempre com inovação e tecnologia como pilares centrais. Além disso, a Inteligência Artificial (IA) será um dos grandes temas desta edição, com uma abordagem prática sobre como empresas no Brasil e no mundo já estão aplicando essa tecnologia em diversos setores”, afirma Wagner Lopes, Country Manager do South Summit Brazil.

O South Summit ocupará quatro armazéns do Cais Mauá, em uma área de 38 mil m² e com sete palcos. A programação completa pode ser conferida no link www.southsummit.io/pt/brazil. Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial do evento, nas seguintes categorias: Attendee (R$ 880), Business (R$ 3.899) e Executive (R$ 5.499), no segundo lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.