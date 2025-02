Dólar sustenta queda moderada e vai a R$ 5,70, com exterior e ajustes domésticos

O dólar segue em queda moderada nos negócios da manhã desta quinta-feira (20), sendo negociado em torno da faixa dos R$ 5,70 nos mercados à vista e futuro, em sintonia com o desempenho da moeda americana no exterior. De acordo com Hideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora, o ambiente de poucas novidades favorece a acomodação do dólar, que em sua visão teria justificativas para registrar perda até maior, levando em consideração fatores diversos, como a escalada do final do ano passado, a proximidade do início dos embarques de soja e as captações externas que vêm sendo fechadas nos últimos dias.Nesta quinta, por exemplo, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o Itaú Unibanco anunciou ao mercado uma captação que deverá ficar entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões.Às 10h27, o dólar à vista era cotado a R$ 5,7019, em baixa de 0,43%. O dólar futuro para liquidação em março recuava 0,33%, para R$ 5,7110.O DXY, que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, tinha baixa de 0,36%. No confronto com moedas pares do real, o dólar recuava 0,44% ante o peso mexicano e 0,51% contra o rand.