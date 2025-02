Empresário Erasmo Battistella é eleito presidente da Câmara de Comércio Italiana do RS

Em assembleia extraordinária realizada no Hotel Deville, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (17), o empresário Erasmo Battistella foi aclamado presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul pelos próximos três anos. Presidente da Be8, Erasmo terá como vices na entidade Neco Argenta, da Rede de Postos Sim, e Gelson Castellan, da Florense Móveis.

Criada em 1959, a Câmara de Comércio estava com os trabalhos interrompidos desde janeiro de 2024. A entidade tem por objetivo incentivar as relações comerciais bilaterais, auxiliando empreendedores italianos interessados em investir no Rio Grande do Sul e prestando consultoria a empresários gaúchos que almejam ingressar no mercado da Itália.

Erasmo agradeceu a todos pela confiança, em especial, aos vice-presidentes Neco e Gelson, e destacou o papel que a Câmara vai exercer. “Queremos efetivamente aumentar os negócios, buscar ainda mais inovação para as empresas, ter um relacionamento ainda mais estreito entre RS e Itália, aumentar o nível de investimentos, enaltecendo o nosso agronegócio e a indústria, seja no vinho, na soja, na carne de frango, nos biocombustíveis, na área metal mecânica, enfim em todas as áreas. Queremos aqui reunir os pequenos, médios e grandes empresários para promover os negócios”, afirmou o presidente da Be8, natural de Itatiba do Sul, no norte do RS, e também cidadão italiano.

“Temos de fazer negócios e gerar riquezas, mas é nossa obrigação deixar um legado de cultura e educação”, complementou Erasmo, destacando que também haverá espaço para a promoção da pauta cultural e da educação.

O cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valerio Caruso, destacou que este foi um momento histórico. “A Câmara vai propiciar aumentar as relações comerciais bilaterais Brasil-Itália, valorizar o Rio Grande do Sul na Europa e, principalmente, na Itália e, também trazer investimentos italianos. Espero que o Estado seja reconhecido pelas suas excelências, seja no vinho, na indústria ou na agricultura. A Câmara vai ser protagonista desse novo caminho para valorizar cada dia mais o Rio Grande,” pontuou Caruso.

Nos próximos três meses, a Câmara vai realizar um trabalho de reorganização da estrutura interna da entidade para a retomada dos trabalhos, com foco na atração de novos associados, e realizará a posse da nova diretoria, prevista para o mês de maio durante as comemorações dos 150 anos da imigração italiana.