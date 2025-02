Commodities e NY são insuficientes para empolgar Ibovespa após três altas

Após três altas seguidas, o Ibovespa dá uma pausa a despeito da valorização das commodities e dos índices futuros das bolsas norte-americanas que voltam a operar nesta terça-feira, (18), após o feriado na véspera. Na segunda-feira, o principal indicador da B3 fechou com alta de 0,26%, aos 128.552,13 pontos.



Em meio à agenda esvaziada, o foco ficam em resultados corporativos como BB Seguridade e Neoenergia, que divulgaram seus balanços na noite de ontem. Nesta terça-feira saem os números de Carrefour, GPA, Iguatemi e XP. Em Nova York, os índices futuros tinham altas moderadas.



"Ressaca de feriado", pontua Henrique Lenzi, operador de renda variável da Manchester Investimentos. "Tem leilão de dólar do BC, em torno de US$ 3 bilhões e pode ter um pouco de preço", diz.



No exterior, as atenções ficam no encontro de representantes do alto escalão dos Estados Unidos e da Rússia em Riad, na Arábia Saudita, para discutir a guerra na Ucrânia deve concentrar as atenções nos mercados nesta terça-feira.



Por ora, aqui, os juros futuros têm viés para cima. Isso estimula queda de alguns papéis mais sensíveis ao ciclo econômico na B3, no momento em que há sinais de desaceleração da atividade no País. Ainda fica no foco o enfraquecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a disputa presidencial de 2026.



A percepção de fragilidade do presidente Lula, após pesquisas apontarem queda da popularidade, continua sendo digerida pelos investidores, pontua Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.



"De um lado, os resultados mostram que há espaço para uma candidatura opositora em 2026. De outro, mantém os temores de que o governo parta para medidas populistas nesta parte final de mandato, visando recuperar capital político", avalia Campos Neto em relatório.



Às 10h34, o Ibovespa cedia 0,42% aos 128.099,33 pontos ante mínima aos 128.016,96 pontos (-0,42%), depois de ter avançado 0,25%, na máxima aos 128.876,55 pontos. Às 11h09, o indicador recuava 0,06%, aos 128.475,86 pontos.



No exterior, o petróleo tinha sinal oposto. Em Londres, cedia 0,03% e subia 0,66% em Nova York. Já o minério de ferro subiu 2,51% em Dalian. Vale subia 0,29% e Petrobras apresentava elevação entre 0,16% (PN) e 0,05% (ON). Já papéis de bancos recuavam em sua maioria. Do setor de consumo, Pão de Açúcar liderava as perdas ao ceder 5,10%.