Programa Recupera Indústria RS beneficia mais de 100 empresas atingidas pelas enchentes

O impacto das enchentes no Rio Grande do Sul foi severo para a indústria. A Della Nonna, empresa do ramo alimentício, ficou debaixo d’água por 30 dias e teve suas atividades comprometidas por cinco meses. “Perdi todas as máquinas. O solo da câmara de congelamento cedeu, tinha capacidade para 30 toneladas. Calculamos R$ 3,5 milhões de prejuízo”, conta o sócio proprietário, Sergio Sbabo.

A fábrica, localizada no bairro Navegantes, em Porto Alegre, foi uma das selecionadas pelo programa Recupera Indústria RS, um convênio entre a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa, que tem execução do Senai-RS, atua na recuperação de equipamentos das indústrias atingidas pelas enchentes, além de conectar empresas a fornecedores para a retomada das operações.

“Conseguimos recuperar a câmara fria. A partir daí, pudemos armazenar os alimentos novamente e retomar as vendas. Sem essa ajuda, não teríamos como seguir o funcionamento da empresa”, ressalta Sergio.

Com recursos que somam 9,4 milhões, o programa oferece até R$ 85 mil por indústria para a recuperação do parque fabril. Desde o ano passado, 105 empresas de diversos setores econômicos foram contempladas, resultando no reparo de 213 máquinas não estacionárias e 197 máquinas estacionárias.

“Ao todo, 18 municípios gaúchos já foram atendidos pelo programa. A ação reforça o compromisso do Sistema Fiergs, e do presidente Claudio Bier, em apoiar a reconstrução da indústria gaúcha, garantindo o restabelecimento das atividades produtivas e a manutenção de empregos no Estado”, afirma a diretora geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta.

A Multiartes também foi beneficiada pelo programa, que recuperou todos os sete equipamentos afetados pelas enchentes. Localizada no bairro Mathias Velho, em Canoas, a empresa produz móveis e displays em MDF para eventos e vende o material para todo o Brasil e exterior. Tanto a fábrica quanto a loja foram inundadas. “A água atingiu 5 metros de altura. Perdemos todas as máquinas, estoque, insumos e tivemos danos em infraestrutura. Nosso prejuízo chegou a quase R$ 1 milhão.”, conta a proprietária Daniele de Oliveira.

As sete máquinas de corte e gravação a laser da Multiartes foram consertadas. As equipes do Senai-RS e da ABDI também realizaram vistorias técnicas para avaliar a execução do projeto. De acordo com Daniele, a recuperação do negócio seria ainda mais difícil sem o apoio do programa. "Pensei que não seríamos chamados, pela quantidade de empresas afetadas. Ficamos muito felizes que deu certo”, afirma a proprietária.

O Recupera Indústria RS concluiu até agora o processo de 47 indústrias e segue atendendo outras 58 empresas.