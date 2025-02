IBEF-RS realiza a primeira confraria de 2025

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) inicia oficialmente sua programação de eventos do ano com a primeira edição da tradicional Confraria. O encontro acontece no dia 18 de fevereiro, terça-feira, às 19h, e será um evento que oportuniza networking e discussões estratégicas sobre o mundo dos negócios, acompanhado por um jantar. As informações são da assessoria de comunicação do instituto.

Nesta edição, o tema central será “Criação de Valor e Valuation – Método VEC”, trazendo insights sobre a aplicação dessa metodologia na gestão financeira. O bate-papo será conduzido por Oscar Malvessi, consultor em Criação de Valor e professor de Finanças Corporativas na FGV EAESP, e por Ismael Silva dos Santos, mestre em Gestão de Negócios. A mediação ficará a cargo de Odivan Carlos Cargnin, CFO da Irani e presidente do IBEF-RS.



O Método VEC (Valor Econômico Criado), desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1980, é uma ferramenta estratégica de gestão financeira que mensura a verdadeira lucratividade econômica de uma empresa, através do retorno do capital investido. Sua aplicação visa garantir a criação de valor sustentável para acionistas, stakeholders e para a organização como um todo.

Os participantes do evento poderão compreender, na prática, os benefícios desse modelo, incluindo valorização da empresa, alinhamento de interesses, aumento da competitividade, transformação organizacional e meritocracia.



"Iniciamos 2025 com um tema fundamental para o cenário corporativo. O conceito de Criação de Valor é essencial para qualquer empresa que busca perenidade e crescimento sustentável. O Método VEC traz uma abordagem objetiva para mensurar o retorno do capital investido e interessa muito para acionistas, executivos e investidores", afirma Odivan Cargnin, presidente do IBEF-RS.

"A Confraria do IBEF-RS sempre foi um espaço para troca de experiências entre grandes profissionais do setor financeiro. Este evento, que conta com a presença do Prof. Malvessi, referência no tema, e com Ismael, associado do IBEF-RS e que utiliza o método no dia a dia, marca o início de um ano repleto de debates estratégicos que serão promovidos ao longo do ano", finaliza Cargnin.