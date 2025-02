Bolsas da Europa fecham em alta e recorde renovado em Frankfrut com Ucrânia

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira (17), dia em que acontece uma reunião de emergência dos países do bloco sobre a Ucrânia e a segurança do continente. Em Frankfurt, o DAX renovou o recorde de fechamento. A liquidez, no entanto, é afetada pelo feriado do Dia dos Presidentes, que mantém os mercados fechados nos Estados Unidos.

As discussões sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia levaram as ações da BAE Systems a saltarem 8,7%, maior alta porcentual do FTSE, da Bolsa de Londres.

O assunto levou o Moscow Exchange Index, um dos principais indicadores de ações russas, a superar a marca de 3.300 pontos pela primeira vez desde o fim de maio de 2024, em antecipação a notícias sobre o progresso no diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos sobre o conflito com a Ucrânia.

A exceção entre os índices de ações europeus foi a bolsa de Portugal, influenciada pelas ações da petrolífera Galp, que fechou em baixa de 3%, após chegar a cair quase 5% na sequência de resultados abaixo do esperado no quarto trimestre e do acumulado de 2024.

Em Londres, o índice FTSE 100 avançou 0,41%, a 8.768,01 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,26%, a 22.797,71 pontos. O CAC 40, de Paris, fechou em alta a 8.189,13 pontos, com ganho de 0,13%. Em Madri, o Ibex 35 superou os 13 mil pontos. O índice subiu 0,47%, a 13.016 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou recuo de 0,46%, a 6.623,32 pontos. Em Milão o FTSE MIB marcou alta de 0,92%, a 38.327,72 pontos. As cotações são preliminares.

A balança comercial da zona do euro contribuiu para o bom humor dos investidores do bloco, ao registrar superávit de 14,6 bilhões de euros em dezembro de 2024.

O governo alemão afirmou que é "prematuro" discutir o envio de tropas à Ucrânia como parte de uma possível força de paz, segundo a AFP, após o Reino Unido se declarar pronto para essa medida.

Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que não foi consultado para as negociações entre os EUA e a Rússia sobre o acordo de paz, que devem ocorrer nesta semana nos bastidores de uma conferência na Arábia Saudita.

Zelensky reiterou que não aceitará o resultado se não houver participação de autoridades ucranianas.