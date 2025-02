Banrisul anuncia investimento de R$ 1 bilhão no setor imobiliário do RS

O Banrisul anunciou, nesta sexta-feira (14) o investimento de R$ 1 bilhão no setor imobiliário nos próximos dois anos. O valor será destinado a financiar empreendimentos habitacionais através do Plano Empresário, uma linha de crédito direcionada às construtoras com histórico de relacionamento com o Banco. As informações são da própria instituição.

Segundo o banco, também poderão acessar os recursos clientes pessoa física que adquirirem imóveis residenciais novos de empreendimentos financiados pelo Banrisul, no chamado Desligamento Plano Empresário. Os recursos são oriundos da poupança, em R$ 500 milhões, e provenientes da tesouraria da instituição, em outros R$ 500 milhões.

O Banrisul também oferece, como opção para adquirir imóveis o consórcio. A alternativa, que possibilita o uso do FGTS para dar lances ou reduzir as prestações, não tem incidência de juros, apenas taxa de administração. Com uma carta contemplada, o consórcio pode ter um custo reduzido em relação ao financiamento tradicional. Mais informações podem ser obtidas no site da Banrisul Consórcio.