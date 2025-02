Ibovespa sobe mais de 1% e flerta com os 126 mil pontos, após Trump 'soft' em tarifas

O tom mais soft do governo dos Estados Unidos ao anunciar tarifas de importação na quinta-feira, 13, é o principal motor das ordens de compra na B3 na manhã desta sexta-feira (14), o que leva o Índice Bovespa a operar em alta desde a abertura. O indicador chegou a subir até 1,25% na máxima do dia, testando o patamar dos 126 mil pontos, sustentado principalmente pelas ações de commodities, em dia também de alta dos preços do petróleo."O mercado mantém hoje a leitura da tarde de ontem, ao constatar que o anúncio de tarifas não veio ruim como se esperava, sem tarifa universal e com prazo de negociação. O mercado percebe que Trump não é tão agressivo na prática", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus Reserch.Quanto à fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acenando com uma ofensiva no caso de os EUA taxarem o aço brasileiro, o analista minimiza os efeitos do discurso, levando em conta a relação deficitária do Brasil em relação aos EUA no comércio exterior. "O Brasil não é uma prioridade para os EUA e o que pode haver é uma negociação de cotas em determinados produtos", afirma.Às 11h25, o Ibovespa tinha 126.166,22 pontos, em alta de 1,05%. Vale ON subia 0,87% e Petrobrás ON e PN ganhavam 0,91% e 0,61%, respectivamente.