Concessionárias de infraestrutura e poder público debatem resiliência do setor

O Rio Grande do Sul vivenciou, em maio de 2024, um dos maiores eventos climáticos extremos do País nos últimos anos. Para debater as lições de gestão e de regulação aprendidas em função da tragédia, o Souto Correa Advogados, em conjunto com a Associação de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), realiza o evento “Infraestrutura Resiliente e Eventos Climáticos Extremos”, nesta segunda-feira (17), em Porto Alegre.

O evento, restrito a convidados, será realizado no Instituto Ling, Rua João Caetano, 440, entre às 9h e 18h. A agenda contará com a participação do governador Eduardo Leite, além de representantes do governo estadual, de distribuidores de energia e de demais serviços de infraestrutura, como saneamento, gás e rodovias. Na ocasião, também será abordado o projeto de pesquisa “Melhores Práticas para o Segmento de Energia Elétrica em face de Eventos Climáticos Extremos”, que está sendo desenvolvido pela Abradee e por 11 grupos econômicos de distribuidoras do Brasil.