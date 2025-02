RS será o Estado com maior número de municípios a receberem capacitação sobre mudanças climáticas

O governo do Estado assinou em Brasília, nesta quarta-feira (12), um Termo de Adesão ao AdaptaCidades com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) que irá garantir capacitações para mais de 40% dos municípios gaúchos. O objetivo é apoiar as prefeituras na elaboração de planos de adaptação à mudança do clima.

Conforme nota do governo gaúcho, entre os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul contará com o maior número de cidades contempladas. As regiões prioritárias foram selecionadas levando em conta a exposição a riscos climáticos, o nível de vulnerabilidade e os impactos com as secas e enchentes nos últimos dois anos.

A assinatura da adesão ocorreu em evento promovido pelo governo federal durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em que a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, representou o governador Eduardo Leite. “A ampliação do alcance foi uma proposição do governo gaúcho para podermos ter uma abrangência maior, em um dos estados mais suscetíveis às mudanças climáticas”, frisa a secretária.

Ela acrescenta que a estratégia proposta pelo Estado e aceita pelo MMA foi contar com o apoio de 11 associações regionais para ramificar as capacitações, chegando a 206 municípios nesta primeira fase. A adesão integra as estratégias empenhadas, por meio do Proclima2050 e do Plano Rio Grande, para tornar o Rio Grande do Sul um estado adaptado e resiliente.

A ação faz parte da AdaptaCidades, uma iniciativa do Programa Cidades Verdes Resilientes coordenada pelo MMA com o apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e Cidades, que busca fortalecer as políticas de adaptação e resiliência climática, promovendo a integração e a articulação entre governos em nível nacional e local.

Com a adesão, os municípios contarão com capacitação para o planejamento em adaptação climática, informação sobre o risco municipal ou regional, orientações metodológicas e treinamentos para a construção de planos de adaptação, capacitação técnica para o fortalecimento da governança multinível e orientações sobre o acesso a investimentos e a financiamentos para ações locais de adaptação.