Seleção pública para projetos de resiliência climática no Estado está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições à chamada pública que irá selecionar iniciativas para fortalecer a capacidade de resposta aos impactos dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Serão destinados ao todo de R$ 10 milhões para ações inovadoras e alinhadas com o conceito de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), quando a conservação ambiental serve de alicerce para adaptação da sociedade às alterações do clima cada vez mais frequentes.Motivado pelos desafios na reconstrução do estado após os impactos das enchentes de maio do ano passado, a edição da Teia de Soluções - Resiliência Climática para o Rio Grande do Sul é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o RegeneraRS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI). O prazo vai até o dia 21 de março e as inscrições podem ser realizadas através do formulário disponível no site oficial da iniciativa.