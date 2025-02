Seca avança e amplia pleitos das cidades atingidas

O número de municípios com decreto de situação de emergência pela estiagem no Rio Grande do Sul aumentou para 87 der acordo com dados da Defesa Civil divulgados neste domingo. Deste total, dois já foram reconhecidos pela União, sendo Santa Margarida do Sul, na Região Central, e Manoel Viana, na Fronteira Oeste - ambos estão sem chuva há praticamente dois meses.

Segundo a Defesa Civil, além do próprio órgão, o registro do desastre no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2IC) é feito pelas Coordenadorias Municipais de Proteção. Os órgãos federais também fornecem essa informação por meio da inserção no sistema. "Se o município precisar de auxílio, pode se utilizar desse trâmite para solicitar a homologação do Estado e o reconhecimento em esfera federal e, posteriormente, encaminhar sua demanda por recursos", explicou a Defesa Civil, em nota.

O processo busca comprovar que o município passa por uma situação de risco à população e perdas na produção agrícola. Dessa forma, a medida possibilita que os municípios impactados possam acessar recursos, auxílios e benefícios dos governos federal e estadual. Até sexta-feira, as autoridades tanto de Manoel Viana quanto de Santa Margarida do Sul alegaram não terem recebido recursos do governo federal. A expectativa é que a ajuda chegue a partir do dia 15 de fevereiro.

De acordo com a Emater-RS, entre os fatores, a demora está relacionada com a verificação das informações, que é impactada pelo fato da estiagem ainda estar em andamento.

"Uma das peças fundamentais é o laudo circunstanciado. Os profissionais da Emater, juntamente com as secretarias da agricultura e desenvolvimento rural, formam as informações do dano e materializam no laudo, que irá transitar com o Estado e a União", explica o diretor técnico da Emater-RS, Claudinei Baldissera.