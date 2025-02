Bolsas da Ásia fecham mistas, com alta de ações chinesas de tecnologia e do setor automotivo

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com destaque positivo para ações chinesas de tecnologia e do setor automotivo.O índice Hang Seng avançou 1,16% em Hong Kong, a 21.133,54 pontos, impulsionado por grandes empresas de tecnologia chinesas como Lenovo (+6,3%), Xiaomi (+4,7%) e Alibaba (+1,5%), em meio ao entusiasmo com os modelos de IA recentemente lançados pela startup chinesa DeepSeek.O otimismo com o desenvolvimento da IA chinesa tem contribuído para deixar a disputa tarifária entre EUA e China em segundo plano. "A DeepSeek apoia o sentimento em relação à tecnologia", chinesa, ao lançar dúvidas sobre o domínio americano no setor, afirma Louis Luo, da abrdn, em nota a clientes.Na China continental, os mercados também ficaram no azul, com o forte desempenho de ações do setor automotivo. O índice Xangai Composto subiu 1,01%, a 3.303,67 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 1,61%, a 1.996,24 pontos.Dando continuidade a um rali de ontem, a montadora de carros elétricos chinesa BYD saltou 5,1% em Shenzhen, ainda em meio à expectativa sobre uma coletiva de imprensa que fará na próxima semana para anunciar sua estratégia para "carros inteligentes". Já a concorrente Great Wall Motor avançou 3,1% em Xangai e a fabricante de baterias CATL subiu 3,2% em Shenzhen. Nos negócios de Hong Kong, a BYD garantiu alta de 4,5%.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,72% em Tóquio, a 38.787,02 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,58% em Seul, a 2.521,92 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões positivos, enquanto o Taiex registrou ganho de 0,69% em Taiwan, a 23.478,27 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana encerrou o dia em baixa, depois de acumular ganhos nas duas sessões anteriores. O S&P/ASX 200 caiu 0,11% em Sydney, a 8.511,40 pontos.