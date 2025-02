Vale compra participação de 50% da siderúrgica chinesa Baoshan na mineradora Baovale

A Vale comprou a participação de 50% da siderúrgica chinesa Baoshan Iron & Steel Co na mineradora Baovale e passou a controlar 100% da empresa, numa operação cujo valor não foi informado. A transação ainda está em análise no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"Em 2024, a Vale comunicou à Baosteel sua intenção de exercer a opção de compra. O contrato foi assinado e notificado ao Cade em janeiro, e está em análise pelo órgão", disse a Vale em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



A mineradora Baovale foi criada em 2001, como uma joint venture (empreendimento conjunto de empresas) para a exploração da mina de Água Limpa (MG). A operação já previa uma opção de compra pela Vale, após 20 anos, da fatia pertencente à Baoshan por um valor predeterminado.



Em nota a companhia informou apenas que o "prazo foi adiado por mais três anos", sem explicar o motivo nem informar valores. A Baovale foi criada com investimento de US$ 38 milhões, sendo metade aplicada pela Vale; e a outra metade, pela Baoshan.



"O contrato foi assinado e notificado ao Cade em janeiro, e está em análise pelo órgão", afirmou a Vale. "A conclusão da transação, sujeita à aprovação do Cade, não terá impacto na operação, visto que a mina de Água Limpa já era operada integralmente pela Vale, como parte de um acordo de arrendamento assinado no momento da criação da Baovale."