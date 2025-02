Bolsas da Europa fecham em queda, pressionadas por tarifas e temores por guerra comercial

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta segunda-feira (03), pressionadas pelos temores da expansão de uma guerra comercial, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 25% a Canadá e México, e taxação de 10% a China. O republicano também mencionou a União Europeia em seus planos para tarifas, o que levou à resposta de líderes da região afirmando que a medida traria retaliações. As bolsas chegaram a recuar mais de 2% na abertura do pregão, mas limitaram as quedas com a sinalização de acordos sobre o tema.

O dia contou ainda com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro mais alto que o esperado.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 0,95%, a 534,38 pontos.

A Comissão Europeia alertou no domingo que "responderá firmemente" a qualquer parceiro comercial que impuser tarifas "injustas ou arbitrárias" sobre produtos da UE, em reação às ameaças de Trump.

Por meio de um porta-voz, o órgão executivo do bloco disse que "lamenta" a decisão norte-americana de impor tarifas ao Canadá, México e China, ressaltando que tarifas criam "perturbações econômicas desnecessárias" e impulsionam a inflação. O ministro da Indústria da França, Marc Ferracci, defendeu uma resposta "mordaz" e pediu que Bruxelas elabore um "Buy European Act".

Segundo a Bloomberg, o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau, afirmou que as tarifas impostas pelos EUA ao Canadá e ao México são preocupantes e elevam a incerteza econômica para a Europa. Ele alertou que o protecionismo pode parecer benéfico a princípio, mas historicamente resulta em perdas para todos.

Os últimos dados do CPI da zona do euro não vão mudar a opinião de dirigentes do BCE em relação à trajetória dos juros no curto prazo, segundo a Capital Economics. A consultoria britânica diz que o fato de a inflação de serviços permanecer alta significa que o BCE vai preferir continuar reduzindo juros em doses pequenas.

O partido França Insubmissa confirmou a sua intenção de apresentar uma moção de censura contra o governo do primeiro-ministro François Bayrou. Segundo a sigla, o líder busca "impor um orçamento ainda mais austero que o de Michel Barnier", seu antecessor. "Este governo ilegítimo deve cair ", escreveu o partido no X. Em Paris, o CAC 40 caiu 1,20%, aos 7.854,92 pontos.

Em Frankfurt, o DAX recuou 1,50%, a 21.405,12 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,69%, a 36.218,98 pontos. Em Madri, o Ibex35 teve queda de 1,30%, a 12.207,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 fechou em baixa de 0,89%, a 6.466,51 pontos. Fora da zona do euro, o FTSE 100 caiu 1,04%, a 8.583,56 pontos.